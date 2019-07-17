Террористы ОРДЛО усиливают позиции подразделениями снайперов

Новости Украины: Оккупанты отправляют на Донбасс дополнительные подразделения снайперов.

С территории России на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях направляются дополнительные снайперские подразделения.

Об этом говорится в сообщении на сайте Информационно-аналитического центра Нацбезопасности.

"Командование российско-оккупационных войск предпринимает ряд мер для усиления психологического воздействия на военнослужащих украинских силовых структур. Речь идет, в частности, об увеличении потерь личного состава в передовых подразделениях Объединенных сил за счет переброски с территории РФ на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях дополнительных снайперских подразделений, вооруженных в т.ч. снайперскими винтовками иностранного производства", - говорится в сообщении.

Как отмечается, одновременно принимаются меры по недопущению разоблачения высшего офицерского состава ВС РФ, проходящего службу в органах военного управления 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ вследствие усиления их охраны подразделениями специального назначения.