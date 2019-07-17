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Около 50 детей попали в больницу после отравления в лагере в Крыму

Около 50 детей попали в больницу после отравления в лагере в Крыму
12:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Массово отравление произошло в детском лагере в оккупированном Крыму.

В оккупированном Крыму почти 50 детей и 5 взрослых отравились в лагере "Лучистый" в селе Заозерное под Евпаторией.

Об этом сообщают Крым. Реалии.

"В Евпатории с признаками пищевого отравления госпитализированы 54 человека - 49 детей, отдыхавших в лагере «Лучистом», и пятеро сотрудников лагеря", - говорится в сообщении.

По информации издания, заместитель главы российской "администрации" Евпатории Валерий Батюк сообщил, что вечером во вторник, ночью и утром в среду специалисты Роспотребнадзора взяли в лагере на анализ питьевую воду, пробы пищи, которую давали детям, а также пробы морской воды на пляже, где купались пострадавшие.

Работники пищеблока отстранены до предоставления документов о качестве предоставляемых ими услуг.

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Чиновник также сообщил, что в среду дети в лагере переведены на сухой паек, введен режим карантина.

Отмечают, что пострадавшие дети приехали на отдых в оккупированный Крым из российской Казани, их возраст - от 7 до 17 лет.

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Украина, Отравление, Россия, Крым, Евпатория, Заозерное.
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