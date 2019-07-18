На Киевщине почти полсотни человек освободили из трудового рабства

Новости Украины: В Киевской области задержаны злоумышленники, подозреваемые в торговле людьми.

В Киевской области разоблачена преступная группировка, которая под видом “реабилитационных центров” занималось трудовой эксплуатацией социально уязвимых лиц.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Прокуратурой Киевской области сообщено о подозрении в торговле людьми членам организованной преступной группы, которые являются выходцами из Российской Федерации

Так, на территории Киевщины участники группы арендовали помещение и образовали шесть так называемых “реабилитационных центров”, где содержались алко и наркозависимые лица, безработные и лица без определенного места жительства, которых привлекали под видом оказания квалифицированной помощи и лечения. Однако вместо получения помощи, люди были вынуждены постоянно и бесплатно выполнять тяжелую физическую работу, вознаграждение за которую получали участники преступной группы.

Злоумышленники задержаны в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Киевской областях. По адресам проживания подозреваемых, в “реабилитационных центрах” и местах работы потерпевших, правоохранителями выявлено более 40 человек, которых завербован злоумышленниками и привлечено к бесплатной работы, в том числе на хлебном заводе.

Всем участникам группировки сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 149 УК Украины (торговля людьми). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит наказание от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, правоохранители Донетчины разоблачили сеть фальшивых “реабилитационных центров” и освободили из трудового рабства около 100 человек.