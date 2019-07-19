Подразделения "Мотор Сичи" финансировали террористов "ДНР"

Новости Украины: Группа компаний "Мотор Сич" 2 года финансировала террористическую организацию "ДНР".

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли противоправную деятельность группы компаний ПАО "Мотор Сич" (Запорожье), которая в течение двух лет финансировала деятельность террористической организации "ДНР".

"Оперативники спецслужбы в пределах досудебного расследования установили, что должностные лица обособленного подразделения группы – "Снежнянский машиностроительный завод", который расположен на временно оккупированной территории Донецкой области, при осуществлении хозяйственной деятельности разработали и реализовали механизм проведения бестоварных операций с субъектами предпринимательской деятельности, расположенными на территории Украины, РФ и так называемой "Донецкой народной республики". В результате операции в "Центральный республиканский банк ДНР" поступали платежи "Снежнянского машиностроительного завода" в виде уплаты непредусмотренных действующим украинским законодательством, так называемых "налогов и других обязательных платежей", - сообщает в пятницу пресс-центр СБ Украины.

Сотрудники СБ Украины задокументировали, что в частности 2015г "Снежнянским машиностроительным заводом" в бюджет "ДНР" было уплачено более 32млн российских рублей.

"Заводом также осуществлялась передача на безвозмездной основе товарно-материальных ценностей для нужд так называемого "Министерства доходов и сборов Донецкой народной республики", через которое непосредственно финансировались незаконные вооруженные формирования боевиков", - проинформировали в спецслужбе.

Следователи СБУ объявили подозрение директору и начальнику финансового отдела "Снежнянский машиностроительный завод" в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (Финансирование терроризма). Продолжается досудебное следствие для установления всех других лиц, причастных к финансированию террористической деятельности.

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира. ПАО участвует в реализации гособоронзаказа и имеет стратегическое значение для экономики и обороноспособности государства.