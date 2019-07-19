Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Пятница, 19.07.2019
Аваков: Очень важно – чтобы выборы прошли спокойно, законно и честно
Аваков: Очень важно – чтобы выборы прошли спокойно, законно и честно
ОПУ: Медведчук не уполномочен представлять Украину
ОПУ: Медведчук не уполномочен представлять Украину
Усик может провести бой в андеркарте поединка Головкина
Усик может провести бой в андеркарте поединка Головкина
Пополнение в семье Анджелины Джоли: актриса купила дочери домашнего питомца
Пополнение в семье Анджелины Джоли: актриса купила дочери домашнего питомца

Во Львове на рабочего упала стена детсада

Во Львове на рабочего упала стена детсада
23:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: lv.dsns.gov.ua

Новости Украины: Во Львове на территории детского сада бетонный блок обрушился на рабочего, мужчина погиб.

Во время ремонтных работ на территории детсада во Львове погиб рабочий, сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС во Львовской области.

По данным пресс-службы, сообщение об инциденте на территории детсада по улице Иосифа Слипого поступило в пятницу в 13:11. В сообщении указано, что на рабочего сдвинулся бетонный блок.

"Спасатели при помощи пневматической подушки отодвинули бетонную плиту и освободили мужчину, но в результате полученных травм он скончался на месте инцидента", - сказано в сообщении.

Во львовскую больницу попал ребенок после падения из окна

По данным пресс-службы Львовского горсовета, подпорная стенка в детсаду нуждалась в ремонте, для этих работ выделили средства из резервного фонда городского бюджета.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Спасатели, Детсад, Рабочий, ГСЧС, Стена, Погиб, Бетонный блок.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 19 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Усик хочет попробовать новую роль в боксе
03 Итоги 18 июля: очередная попытка созвать заседание ВРУ, прогнозы от НБУ, реакция власти на "паспортизацию" Донбасса
04 Календарь стрижки и красоты на июль 2019 года
05 На выходных тепло и преимущественно сухо: погода на выборы в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В США заявили, что таки сбили иранский БПЛА и пригрозили сбивать их впредь
В США заявили, что таки сбили иранский БПЛА
Во Львове на рабочего упала стена детсада
Во Львове на рабочего упала стена детсада
Кривонос объяснил, что даст аудит &quot;Укроборонпрома&quot;
Кривонос объяснил, что даст аудит "Укроборонпрома"
Официально: Эдвард Ферлонг появится в шестом &quot;Терминаторе&quot;
Официально: Эдвард Ферлонг появится в шестом "Терминаторе"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь