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На передовой определили лучший экипаж танкистов (Фото)

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На передовой определили лучший экипаж танкистов (Фото)
01:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: mil.gov.ua

Новости Украины: На передовой прошли соревнования танковых экипажей.

Соревнования танковых экипажей подразделений, привлеченных к проведению операции Объединенных сил, состоялись на одном из военных полигонов в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба МОУ.

"В отличие от предыдущих конкурсов, проходивших в рамках боевой подготовки подразделений ООС, эти соревнования танкистов проходили в два этапа. Первый - вождение боевых машин. Второй - преодоление экипажами двухсотметровой полосы препятствий и выполнение практических стрельб штатным выстрелом. К проведению конкурса привлекались представители танковых подразделений оперативно-тактических группировок "Север" и "Восток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что практическое вождение боевых машин проходило на специально подготовленном участке местности со сложным рельефом. Экипажи выполняли упражнение парами. Отправившись со стартовой линии, боевые машины должны были преодолеть более трех километров, выполнив в процессе такие элементы, как преодоление противотанкового рва, маневрирование и прохождение минно-взрывных заграждений, проход машин в узких участках местности с ограниченным маневром и т.п.

Несмотря на то, что в соревнованиях принимали участие экипажи на различных типах танков с различными тактико-техническими характеристиками: Т-80, Т-72 и Т-64, судейская коллегия учитывала эти различия при начислении баллов.

Впоследствии экипажи приступили к преодолению полосы препятствий. Для успешного завершения упражнения, военнослужащим необходимо было пробежать дистанцию в 200 метров, преодолеть искусственные препятствия, в средствах защиты преодолеть условно зараженный участок местности, метко поразить цель броском ручной гранаты, провести неполную разборку-сборку личного оружия, выстрелами из автомата Калашникова попасть в мишень и, напоследок, провести эвакуацию раненого члена экипажа танка, используя при этом эвакуационные стропы и правильно наложив жгут-турникет.

Третий - конечный этап соревнований предусматривал поражение мишеней из танковой пушки штатным выстрелом, а также поражение мишеней из курсового пулемета.

В Украине прошли соревнования боевых расчетов противотанковой артиллерии (фото)

В МОУ отметили, что на этот раз первый приз в виде денежных сертификатов, а также кубок, ведомственные награды и грамоты от командующего ООС достались экипажу, который представлял отдельную танковую бригаду. Второе и третье место, с вручением кубков, грамот, денежных сертификатов на сумму в три и две тысячи гривень соответственно, достались представителям одной из механизированных бригад и танкистам морской пехоты.

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Донецкая область, Соревнования, МОУ, Танк, Север, Т-64, Т-72, Т-80, ООС.
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