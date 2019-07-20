В Харьковской области на границе с РФ задержаны трое граждан Узбекистана

Новости Украины: На Харьковщине пограничники задержали троих граждан Узбекистана, пытавшихся нелегально пересечь границу с РФ.

В Харьковской области пограничный наряд отделения инспекторов погранслужбы Тимофеевка в 40 метрах от государственной границы обнаружил и задержал трех граждан Узбекистана (в возрасте от 29 до 34 лет), которые пешком шли в сторону России, намереваясь пересечь границу вне пунктов пропуска.

"В ходе общения задержанные признались, что пытались пересечь границу в обход установленных пунктов пропуска из-за того, что им запрещен въезд на территорию Российской Федерации", - сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

За попытку незаконного нарушения государственной границы задержанным грозит административная ответственность, их дальнейшую судьбу решит суд.

Напоминаем, на границе Украины и Польши украинские пограничники задержали семерых нелегальных мигрантов с Коморских островов, сообщает пресс-служба Мостиского погранотряда Государственной пограничной службы Украины.