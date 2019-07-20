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Пожары под Киевом и Харьковом уничтожили 33 га зерновых

Пожары под Киевом и Харьковом уничтожили 33 га зерновых
09:29 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: 18-19 июля произошли пожары в Киевской и Харьковской областях, вследствие которых выгорело 33 га зерновых.

19 июля в Киевской области вблизи села Большая Александровка Бориспольского района произошел пожар поля с пшеницей, сгорело 10 га площади пшеницы.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Украине.

"19 июля в 15 час. 03 мин. вблизи с. Большой Александровкой Бориспольского района на поле (площадью 42 га) возник пожар пшеницы на корню", - говорится в сообщении.

Спасатели добавили, что уже в 15 час. 28 мин. пожар ликвидирован на площади 10 га, спасено пшеницу на корню на площади 32 га.

Отмечается, что в настоящее время причина пожара устанавливается.

"На месте пожара работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в Киевской области", - резюмируют в ДСНС.

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Днем ранее, 18 июля, пожар произошел на ячменном поле в Харьковской области, сгорело 23 га ячменя и 20 га стерни. 

"18 июля в 16:33 вблизи села Хролы Харьковского района на поле возникло возгорание ячменя на корню. В 18:45 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован. В результате пожара огнем уничтожено 23 га ячменя и около 20 га стерни", - сообщили спасатели.

К тушению от ГСЧС привлекалось 20 человек личного состава и 5 единиц техники.

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Киев, Пожар, Киевская область, Харьков, Урожай, Харьковская область.
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