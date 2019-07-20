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В Харькове злоумышленники подорвали два банкомата и завладели почти 1 млн грн

В Харькове злоумышленники подорвали два банкомата и завладели почти 1 млн грн
12:32 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Ночью 19 июля в Харькове группа злоумышленников подорвала два банкомата и завладела денежными средствами, находящимися внутри.

Общая сумма средств, которыми удалось завладеть грабителям, в результате ограбления двух банкоматов в Харькове составляет около миллиона гривен.

Об этом сообщает УНН  со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В одном из взорванных банкоматов грабители унесли более 800 тысяч гривен, а во втором - около 150 тысяч.

Примечательно, что ограбление произошло с разницей во времени менее чем час.

Напомним, ночью 19 июля в Харькове были подорваны и ограблены два банкомата. В обоих случаях взрывом были повреждены не только банкоматы, а стены помещений, где они были установлены. Грабителям удалось завладеть средствами и скрыться с места преступления.

Появилось видео подрыва банкомата на Днепропетровщине (Видео)

В обоих случаях были возбуждены уголовные производства по ст.185 (кража), ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины.

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Харьков, Криминал, Банкомат, Ограбление.
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