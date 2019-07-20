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В Киеве задержали советницу главы Дарницкой РГА за взятку

В Киеве задержали советницу главы Дарницкой РГА за взятку
23:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Советницу главы Дарницкой РГА задержали за взятку в 650 тыс грн.

Правоохранители задержали 19 июля при получении 650 тыс. грн неправомерной выгоды советницу главы Дарницкой районной в г.Киев государственной администрации (РГА) и человека, который передал эти средства.

Как сообщила в субботу пресс-служба прокуратуры Киева, следствие установило, что задержанная чиновница, будучи в сговоре с другими должностными лицами РГА, создала коррупционную схему получения неправомерной выгоды от субъектов предпринимательской деятельности за предоставление антиконкурентных преимуществ и создание благоприятных условий для победы в процедурах закупок, проводимых Дарницкой РГА за государственные средства.

Используя служебное положение, она непосредственно осуществляла контроль за беспрепятственным перечислением бюджетных средств по заключенным договорам на счета частных предприятий. В дальнейшем, согласно договоренности, представители коммерческих структур систематически передавали чиновнице неправомерную выгоду, размер которой определялся в зависимости от суммы перечисленных предприятиям средств, объема и видов выполненных строительных работ и составлял от 10% до 15% от общей суммы договора.

"19 июля в ходе контроля за совершением преступления задержаны "на горячем" советник главы РГА и руководитель одной из коммерческих структур при передаче очередного транша неправомерной выгоды в сумме 650 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Во время обысков изъяты тендерная документация, "черновые" записи, печати подконтрольных предприятий, денежные средства в сумме $60 тыс. и 1160 евро.

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Советнице главы РГА сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 (получение должностным лицом неправомерной выгоды), а руководителю коммерческой структуры - по ч. 3 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины. Готовится ходатайство в суд об избрании подозреваемым меры пресечения.

По информации отдела коммуникации полиции Киева, в целом за время документирования противоправной деятельности установлено, что должностные лица РГА получили 3 млн грн.

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Киев, Прокуратура, Взятка, РГА, Советница.
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