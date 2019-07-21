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На Донбассе наступило "хлебное перемирие"
На Донбассе наступило "хлебное перемирие"
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На Донбассе наступило "хлебное перемирие"

На Донбассе наступило "хлебное перемирие"
02:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: На Донбассе начался запрет на любое ведение огня.

С 0 часов 1 минуты 21 июля на Донбассе начинается "хлебное перемирие" - бессрочный запрет на любое ведение огня. Договоренности об этом Трехсторонняя контактная группа достигла 17 июля.

В заявлении ТКГ, обнародованном на сайте ОБСЕ 18 июля утверждается, что впервые предусмотрена ответственность за открытие огня. Также предусмотрены публичные заявления высшего командования сторон о прекращении огня.

В случаях нарушений режима прекращения огня на Донбассе будут принимать "дисциплинарные меры" и сообщать о таких случаях Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

В заявлении ТКГ также подчеркивалась важность отказа от наступательных действий и разведывательно-диверсионных операций, применения любого вида огня, включая снайперский, размещения тяжелого вооружения в населенных пунктах и возле них, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и общественные помещения.

Кроме того, "Трехсторонняя контактная группа, с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей", обязуется обеспечить "надежный и безопасный доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по всей территории Украины согласно ее мандату для проводимых ею мониторинга и верификации, в том числе с использованием ее технических средств".

Генерал дал прогноз, как долго может продолжатся "хлебное" перемирие

20 июля информационные ресурсы контролируемых Россией "Л/ДНР" распространили заявления о готовности соблюдать бессрочное перемирие на Донбассе с 21 июля, пишет Радио Свобода. В частности, в группировке "ДНР" заявили, что "все подразделения и каждый военнослужащий поставлены в известность о нормах дисциплинарной ответственности за нарушение режима прекращения огня и условий его действия".

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Военные, Донбасс, ВСУ, Перемирие, ДНР, ЛНР, Хлебное перемирие, ООС.
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