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Генерал дал прогноз, как долго может продолжатся "хлебное" перемирие
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Генерал дал прогноз, как долго может продолжатся "хлебное" перемирие

Генерал дал прогноз, как долго может продолжатся "хлебное" перемирие
04:57 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Генерал-лейтенант запаса Дмитрий Уманец сообщил, как долго может продлится "хлебное" перемирие.

Тот факт, что "хлебное" перемирие назначено на день, когда в Украине пройдут внеочередные выборы Верховной Рады, является определенным символом обновления власти и может сыграть свою положительную роль. 

"Однако никакой стратегической роли эта дата не играет", – сказал изданию «Обозреватель» председатель Наблюдательного совета Ассоциации производителей вооружения и военной техники Украины, генерал-лейтенант запаса Дмитрий Уманец.

Он подчеркнул: "Да, стоит идти к миру. Но цивилизованно, с обеих сторон, когда обе стороны четко выполняют те договоренности, которые были подписаны. Другого не дано".

Отвечая на вопрос, как долго может длиться "хлебное" перемирие, генерал отметил: "учитывая то, что уже были определенные попытки и заявления со всех сторон, я надеюсь, что все-таки мы придем к длительному перемирию".

Напоминаем, 18 июля представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный сообщил, что достигнутая договоренность о «хлебном перемирии» с 00.01 21 июля впервые предусматривает запрет на ведение любого огня и ответственность сторон за нарушение режима тишины.

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Генерал, Хлебное перемирие, Дмитрий Уманец.
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