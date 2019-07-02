ТКГ в Минске не договорилась о "хлебном перемирии" на Донбассе

Новости Украины: Россия в ТКГ заблокировала введение "хлебного перемирие" на Донбассе.

Трехсторонняя контактная группа по Донбассу из-за позиции России не смогла достичь никакого прогресса ни по внедрению "хлебного перемирия", ни по освобождению удерживаемых лиц.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

"В связи с позицией РФ не удалось достичь никакого прогресса ни по внедрению "хлебного перемирия", ни договориться об освобождении удерживаемых лиц", - написала она.

Как отметила Олифер, украинская сторона не возражает против освобождения удерживаемых в формате "всех установленных на всех установленных", но предлагает ускорить этот процесс пошаговым выполнением этой формулы. Процесс установки всех удерживаемых лиц продолжается, добавила она.

Вместе с тем на заседании ТКГ решено в течение недели согласовать график дальнейшего демонтажа фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской. График должна согласовать Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, отметила Олифер.

При этом она выразила надежду, что следующая встреча Трехсторонней контактной группы в Минске, запланирована на 17 июля, будет более конструктивной.