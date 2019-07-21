На Буковине задержали двоих мигрантов из Гамбии

В Черновицкой области пограничники совместно с представителями Национальной полиции задержали двух незаконных мигрантов из Гамбии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Черновицкого пограничного отряда.
Под вечер субботы, 20 июля, недалеко от населенного пункта Большое, Вижницкого района, правоохранители обнаружили двух иностранцев. Мужчины направлялись в сторону границы. Незаконные мигранты пытались добраться в соседнюю Румынию, в обход пункта пропуска.
Правонарушителей обнаружил совместный наряд, который нес службу в контролируемом пограничном районе.
Учитывая, что у мужчин не было никаких документов, с их слов стало известно, что они выходцы из Западной Африки.
Теперь 26 и 28-летние путешественники находятся в пункте временного содержания Черновицкого пограничного отряда до решения суда.