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На Буковине задержали двоих мигрантов из Гамбии

На Буковине задержали двоих мигрантов из Гамбии
04:43 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины: На границе с Румынией задержаны двое мигрантов из Гамбии.

В Черновицкой области пограничники совместно с представителями Национальной полиции задержали двух незаконных мигрантов из Гамбии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Черновицкого пограничного отряда.

Под вечер субботы, 20 июля, недалеко от населенного пункта Большое, Вижницкого района, правоохранители обнаружили двух иностранцев. Мужчины направлялись в сторону границы. Незаконные мигранты пытались добраться в соседнюю Румынию, в обход пункта пропуска.

Правонарушителей обнаружил совместный наряд, который нес службу в контролируемом пограничном районе.

Учитывая, что у мужчин не было никаких документов, с их слов стало известно, что они выходцы из Западной Африки.

В Харьковской области на границе с РФ задержаны трое граждан Узбекистана

Теперь 26 и 28-летние путешественники находятся в пункте временного содержания Черновицкого пограничного отряда до решения суда.

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Мигранты, Румыния, Полиция, Пограничники, Буковина, Гамбия.
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