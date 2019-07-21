В столице на ТЭЦ случился пожар

Новости Украины: В Киеве горела Дарницкая ТЭЦ..

На одном из агрегатов ТЭЦ произошло короткое замыкание, пожар удалось оперативно ликвидировать, пострадавших нет.

Об этом в Facebook сообщило ГУ ГСЧС в Киеве.

“20 июля в 21:50 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступила информация о том, что на территории ТЭЦ на вул. Гната Хоткевича произошло короткое замыкание электропроводов с последующим горением силового агрегата, который находится на специализированном козловому кране”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, в 22:08 пожар был локализован, а уже в 22:26 - ликвидирован.

Огонь тушили пять единиц техники и 23 сотрудника личного состава ГУ ГСЧС в Киеве. К счастью, обошлось без пострадавших.