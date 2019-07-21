На Днепропетровщине горели 20 га поля

Новости Украины: Возле села Богдановка Васильковского района на пшеничном поле произошел пожар.

В субботу в 14:20 в ГСЧС поступила информация о том, что вблизи с. Богдановка Васильковского района на поле (площадью 53 га) возник пожар пшеницы на корню площадью около 20 га. В 14:43 пожар был локализован на площади 20 га, а в 15:50 - ликвидирован.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

К тушению пожара были привлечены 9 человек и 4 ед. техники, из них от ГСЧС 5 человек л/с и 1 ед. техники.

Напоминаем, 19 июля в Киевской области вблизи села Большая Александровка Бориспольского района произошел пожар поля с пшеницей, сгорело 10 га площади пшеницы.