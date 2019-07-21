На Донетчине предотвратили попытку фальсификации результатов выборов (Видео)

Новости Украины: В Бахмуте члены комиссии подписали незаполненные бланки протоколов с результатами выборов.

На одном из участков Бахмута Донецкой области члены комиссии подписали незаполненные бланки протоколов по итогам результатов голосования на выборах в Верховную Раду.

Об этом рассказал на своей странице в Facebook спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

«Задолго до начала голосования на одном из участковых избирательных комиссий Донетчины народное волеизъявление фактически уже завершилось, так и не начавшись. В школе города Бахмут, где расположена 624 УИК, члены комиссии подписали незаполненные бланки протоколов по итогам результатов голосования. Оставалось в нужный момент вписать фамилию кандидата-«победителя» или «правильное» название партии», - написал он.

По его данным, когда на место прибыла следственно-оперативная группа Бахмутского отделения полиции, члены комиссии залили подписанные протоколы чернилами с целью скрыть следы преступления.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 пола 158 Уголовного кодекса Украины - «...фальсификация избирательных документов.., итогов голосования». Санкция статьи предусматривает от 7 до 10 лет заключения.