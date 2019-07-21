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В Виннице пройдет 5-й “Кубок Героев спецназа” по футболу

В Виннице пройдет 5-й “Кубок Героев спецназа” по футболу
06:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Горсовет анонсировал проведение 5-го “Кубка Героев спецназа” по футболу.

26-27 июля в Виннице состоится турнир по футболу “Кубок Героев спецназа”.

Об в Facebook сообщает Винницкий городской совет.

“В этом году мы будем проводить турнир по футболу “Кубок Героев спецназа” в пятый раз. Мы начали его в 2015 году, я сам служил в спецназе, и тогда мы решили провести такое мероприятие. Пятый год – юбилейный, поэтому захотели сделать событие более масштабным, более интересным. Будут играть пять команд: из Очакова, Кропивницкого, Хмельницкого, Бердичева и команда из штаба Сил специальных операций. Представители НАТО будут играть в составе сборной сил специальных операций в товарищеском матче”, - отметил координатор турнира - председатель правления Всеукраинского объединения участников боевых действий и волонтеров АТО Анатолий Сливинский.

Как отмечается, турнир состоится 26-27 июля. На открытие пригласили почетных гостей, в частности, ожидаются послы США, Канады, Литвы, Великобритании, а также командующий силами специальных операций генерал-лейтенант Игорь Лунев.

Мероприятие будет проходить на Центральном городском стадионе. Вход на все матчи – свободный.

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26 июля планируется игровой день, а на 27-е запланировано авиа-шоу, во время которого спецназовцы продемонстрируют высадку с вертолета, прыжки с парашютом с приземлением на стадион. В 11.00 начнется финал Кубка, а в 12.15 зрителей ждет товарищеский матч между национальной сборной Украины «Ветеран» и сборной сил специальных операций стран-членов НАТО.

28 июля состоится торжественное шествие команд-участниц турнира по центральной улице Винницы - Соборной и возложение цветов к памятнику погибшим защитникам Украины на Европейской площади.

 

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Винница, Футбол, Кубок, Кубок Героев спецназа.
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