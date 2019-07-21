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Трагедия MH17: СБУ опровергла информацию о задержании водителя "Бук"

Трагедия MH17: СБУ опровергла информацию о задержании водителя "Бук"
07:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: СБУ заявила, что не задерживала водителя трейлера, перевозившего "Бук", сбивший самолет рейса МН-17.

В Службе безопасности Украины заявили, что не задерживали водителя трейлера, который осуществлял перевозку зенитно-ракетного комплекса "Бук", из которого был сбит самолет Boeing 777 рейса MH-17, сообщил пресс-центр СБУ.

В ведомстве напомнили, что 17 июля 2019 года в Киеве состоялся брифинг о ходе расследования факта сбивания пассажирского самолета рейса МН-17.

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"После мероприятия отдельные СМИ распространили недостоверную информацию о задержании водителя трейлера, который осуществлял перевозку ЗРК "Бук" 17 июля 2014 года. На самом деле на брифинге было упомянуто о факте ареста и осуждения украинским судом боевика террористической организации "ДНР", причастного к незаконному захвату в Донецке в июля 2014 года трейлера. На нем в дальнейшем другие лица перевозили ЗРК "Бук" территориями Луганской и Донецкой областей, временно неподконтрольной украинской власти, из которого был сбит Боинг-777 рейса МН-17", - говорится в сообщении.

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СБУ, Донбасс, Задержание, Бук, MH17.
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