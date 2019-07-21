У КПВВ "Майорское" таки нашли взрывчатку

Новости Украины: ГСЧС инициирует временное прекращение работы КПВВ "Майорское" в связи с обнаружением взрывоопасного предмета.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) инициирует вопрос временного прекращения функционирования КПВВ "Майорское" в связи с обнаружением взрывоопасного предмета возле КПВВ, сообщается на сайте службы.

"ГСЧС инициирует вопрос о временном прекращении функционирования КПВВ "Майорское"… В ходе обследования территории возле КПВВ "Майорское" пиротехники нашли взрывоопасный предмет. С целью недопущения гибели и травмирования гражданского населения, которое пересекает КПВВ, территориальным подразделением ГСЧС инициирован вопрос временного прекращения функционирования КПВВ "Майорское" для дополнительного и тщательного обследования территории", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в 06.45 в службу полиции "102" поступило анонимное сообщение о минировании КПВВ "Майорское". Штаб операции Объединенных сил решил приостановить пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения в пределах дорожного коридора "Горловка-Бахмут". На время проверки сообщения гражданские лица и персонал контрольных служб были эвакуированы в безопасное место.

Как сообщило, по состоянию на 09.35 территорию КПВВ, административные здания и прилегающую территорию обследовали, на тот момент каких-либо опасных предметов не выявили. После этого пропуск лиц и транспортных средств был полностью возобновлен.