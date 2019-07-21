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Игры с пиротехникой завершились для мальчика раной живота

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Игры с пиротехникой завершились для мальчика раной живота
14:21 Сегодня Телеграф Фото: Нацполиция

Новости Украины: К медикам в Ровненской попал 11-летний мальчик с открытой раной брюшной полости.

В медучреждение с ожогами и открытой раной брюшной полости был доставлен 11-летний мальчик в Вараше в Ровненской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.

"В полицию вчера, 20 июля, около 17 часов сообщили врачи, что в медучреждение с ожогами и открытой раной брюшной полости был доставлен 11-летний мальчик. При проведении оперативного вмешательства врачи извлекли частицы стекла", - указали в полиции.

Следственно-оперативная группа предварительно выяснила, что мать с сыном проживают в доме недалеко от лесопосадки, куда и пошел гулять 11-летний мальчик. Однако через некоторое время вернулся домой окровавленным. Мама сразу вызвала "скорую".

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Как отмечается, по словам матери, сын травмировался из-за развлечений с пиротехническими средствами.

"Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает, однако состояние мальчика медики оценивают как тяжелое", - добавили правоохранители.

В рамках досудебного расследования, начатого по статье 166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение родителями установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия), полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Ожоги, Мальчик, Рана, Ровненская область.
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