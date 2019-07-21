Страшное ДТП во Львовской области: микроавтобус сбил женщину и двух ее дочерей

Новости Украины: Во Львовской области микроавтобус въехал в остановку, погибла женщина, двое ее дочек в больнице.

Во Львовской области женщина погибла, а двое ее дочек получили травмы вследствие наезда микроавтобуса на трассе Киев-Чоп, сообщил отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По данным полиции, авария произошла около 6:50 в воскресенье в селе Козёва Сколевского района.

19-летний водитель микроавтобуса "Рено Трафик" выехал с проезжей части на автобусную остановку, где сбил 42-летнюю женщину и двух ее дочерей, 12 и 14 лет. Всех пострадавших отвезли в больницу, но женщину спасти не удалось.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).