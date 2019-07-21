Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Воскресенье, 21.07.2019
Парламентские выборы 2019: украинцы сегодня выбирают новую Раду (онлайн-трансляция)
Парламентские выборы 2019: украинцы сегодня выбирают новую Раду (онлайн-трансляция)
Выборы в Раду: в МВД прогнозируют явку избирателей на уровне 45-50%
Выборы в Раду: в МВД прогнозируют явку избирателей на уровне 45-50%
Пакьяо поиздевался над Турманом прямо в ринге (Видео)
Пакьяо поиздевался над Турманом прямо в ринге (Видео)
Четвертая кинофаза Marvel: чего ожидать фанатам
Четвертая кинофаза Marvel: чего ожидать фанатам

Ситуация на КПВВ "Майорское": пиротехники нашли уже 12 взрывоопасных объектов

Ситуация на КПВВ "Майорское": пиротехники нашли уже 12 взрывоопасных объектов
18:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: На территории КПВВ "Майорское" нашли 12 взрывоопасных предметов.

На территории КПВВ "Майорское" пиротехники ГСЧС обнаружили уже 12 взрывоопасных предметов, в частности, минометную мину.

Об этом сообщил глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин в Facebook.

"По состоянию на 17 часов в ходе обследования территории КПВВ "Майорское" пиротехники ГСЧС обнаружили уже 12 взрывоопасных предметов: 1 минометную мину 120 мм, 1 артиллерийский снаряд 23 мм, 4 артиллерийских снаряда 30 мм, 5 ручных гранат и фрагмент минометной мины", - написал Чечеткин.

Он также отметил, что пиротехническими подразделениями ГСЧС проводится дальнейшее обследование территории.

Как сообщалось ранее, сегодня в 06:45 в службу Национальной полиции поступило анонимное сообщение о минировании КПВВ "Майорское". Затем появилось сообщение, что в КПВВ "Майорское" не нашли взрывоопасных предметов, пропуск людей был полностью возобновлен.

На КПВВ "Майорское" продолжаются поиски взрывчатки: уже нашли мину и снаряд

Позже Госпогранслужба сообщила, что около 12:10 группой разминирования ГСЧС в 150 метрах от контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" была обнаружена неразорвавшаяся 120-мм артиллерийская мина. Пропуск лиц был приостановлен.

По состоянию на 15:00 пиротехники обнаружили еще артиллерийский снаряд 23 мм и фрагмент минометной мины, а на 16:15 найден еще один артиллерийский снаряд 30 мм.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ГСЧС, Николай Чечеткин, КПВВ "Майорское".
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 21 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Прикольные поздравления с днем рождения 21 июля в прозе
03 Приметы и обряды на 21 июля - День Прокопия-Жнеца, Жатвенник
04 На выборы в Украине жарко и сухо, а с начала недели вновь дожди
05 Гвоздик: Удар Стивенсона почувствовал пятками в ринге
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украинские полярники уже проголосовали
Украинские полярники уже проголосовали
Вакарчук о выборах: Мои прогнозы - все будет хорошо
Вакарчук о выборах: Мои прогнозы - все будет хорошо
На Донбассе пока соблюдается &quot;хлебное перемирие&quot;
На Донбассе пока соблюдается "хлебное перемирие"
Comic-Con 2019: Marvel анонсировала сиквел &quot;Доктора Стрэнджа&quot;
Comic-Con 2019: Marvel анонсировала сиквел "Доктора Стрэнджа"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь