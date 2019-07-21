Ситуация на КПВВ "Майорское": пиротехники нашли уже 12 взрывоопасных объектов

Новости Украины: На территории КПВВ "Майорское" нашли 12 взрывоопасных предметов.

На территории КПВВ "Майорское" пиротехники ГСЧС обнаружили уже 12 взрывоопасных предметов, в частности, минометную мину.

Об этом сообщил глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин в Facebook.

"По состоянию на 17 часов в ходе обследования территории КПВВ "Майорское" пиротехники ГСЧС обнаружили уже 12 взрывоопасных предметов: 1 минометную мину 120 мм, 1 артиллерийский снаряд 23 мм, 4 артиллерийских снаряда 30 мм, 5 ручных гранат и фрагмент минометной мины", - написал Чечеткин.

Он также отметил, что пиротехническими подразделениями ГСЧС проводится дальнейшее обследование территории.

Как сообщалось ранее, сегодня в 06:45 в службу Национальной полиции поступило анонимное сообщение о минировании КПВВ "Майорское". Затем появилось сообщение, что в КПВВ "Майорское" не нашли взрывоопасных предметов, пропуск людей был полностью возобновлен.

Позже Госпогранслужба сообщила, что около 12:10 группой разминирования ГСЧС в 150 метрах от контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" была обнаружена неразорвавшаяся 120-мм артиллерийская мина. Пропуск лиц был приостановлен.

По состоянию на 15:00 пиротехники обнаружили еще артиллерийский снаряд 23 мм и фрагмент минометной мины, а на 16:15 найден еще один артиллерийский снаряд 30 мм.