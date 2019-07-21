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КИУ нашла признаки вмешательства в выборы со стороны Нацполиции на двух ОИК

КИУ нашла признаки вмешательства в выборы со стороны Нацполиции на двух ОИК
23:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: В КИУ отмечают вмешательство Нацполиции в работу избиркомов в 207 и 210 округах.

Представители Национальной полиции Украины в воскресенье на 3 часа заблокировали работу окружной избирательной комиссии в 207 избирательном округе (центр - г.Корюковка, Черниговская обл.), на котором происходила передача избирательной документации участковым избиркомам, сообщает Комитет избирателей Украины.

"Официальной причиной было указано проведение следственных действий в отношении законности установления камер видеонаблюдения. Члены ОИК расценили действия по блокированию как давление на комиссию, что привело к подаче главой ОИК заявления в ГБР", - говорится в сообщении на официальной странице КИУ в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

Заместитель председателя ОИК №207 Андрей Чефранов сообщил, что представители полиции осуществляют проверку личных вещей граждан на входе в помещение ОИК.

"Причиной этого были указаны непрерывные анонимные сообщения о возможных заминированиях", - отметили в КИУ.

"По мнению наблюдателей КИУ такие действия представителей полиции в значительной мере можно трактовать как политически мотивированные", - подытожили в Комитете.

В МВД рассказали, что голосование в Украине прошло спокойно

Также в день голосования на ОИК 210 имели место факты изъятия представителями полиции личных вещей (планшетов) ряда представителей общественной организации, которая проводила экзит-пол в пределах избирательного округа.

"Адвокат общественной организации обратился с заявлением в ГБР о злоупотреблениях представителями полиции служебными полномочиями", - рассказали в КИУ.

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КИУ, Нацполиция, Парламентские выборы 2019.
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