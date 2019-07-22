На Киевщине полиция остановила автобусы с подозрительными лицами (Видео)

Новости Украины: Полиция: в сторону Киева двигались автобусы с подозрительными лицами.

Полиция Киевской области проверяет информацию о передвижении подозрительных лиц в направлении столицы.

"За час до завершения внеочередных выборов в полицию Киевской области поступило ряд сообщений о передвижении в автобусах большого количества людей в направлении Киева", - сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Отмечается, что обращения поступили от жителей Броваров, Борисполя и Василькова.

"Сейчас полиция проверяет полученную информацию", - говорится в сообщении.

Во время остановки некоторых транспортных средств работники полиции обнаружили в салонах людей, которые зарегистрированы в других областях страны и едут в Киев.