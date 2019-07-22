На Киевщине полиция остановила автобусы с подозрительными лицами (Видео)

Полиция Киевской области проверяет информацию о передвижении подозрительных лиц в направлении столицы.
"За час до завершения внеочередных выборов в полицию Киевской области поступило ряд сообщений о передвижении в автобусах большого количества людей в направлении Киева", - сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.
Отмечается, что обращения поступили от жителей Броваров, Борисполя и Василькова.
"Сейчас полиция проверяет полученную информацию", - говорится в сообщении.
Во время остановки некоторых транспортных средств работники полиции обнаружили в салонах людей, которые зарегистрированы в других областях страны и едут в Киев.