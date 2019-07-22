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На Киевщине полиция остановила автобусы с подозрительными лицами (Видео)

На Киевщине полиция остановила автобусы с подозрительными лицами (Видео)
00:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: kv.npu.gov.ua/

Новости Украины: Полиция: в сторону Киева двигались автобусы с подозрительными лицами.

Полиция Киевской области проверяет информацию о передвижении подозрительных лиц в направлении столицы.

"За час до завершения внеочередных выборов в полицию Киевской области поступило ряд сообщений о передвижении в автобусах большого количества людей в направлении Киева", - сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Отмечается, что обращения поступили от жителей Броваров, Борисполя и Василькова.

"Сейчас полиция проверяет полученную информацию", - говорится в сообщении.

Открыто уже 10 уголовных дел из-за нарушений на выборах

Во время остановки некоторых транспортных средств работники полиции обнаружили в салонах людей, которые зарегистрированы в других областях страны и едут в Киев.

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Киев, Полиция, Столица, Нарушения, Нацполиция, Парлментские выборы 2019.
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