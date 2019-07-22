Новости Украины: Пункт пропуска "Майорское" начал свою работу после минирования.

Контрольно-пропускной пункт въезда-выезда граждан "Майорское" возобновил свою работу.

Об этом написал на своей странице в Facebook глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

Он, в частности, проинформировал, что пиротехники ГСЧС завершили работы по обследованию территории КПВВ "Майорское". Всего было обнаружено 12 взрывоопасных предметов: 1 минометную мину 120 мм, 1 артиллерийский снаряд 23 мм, 4 артиллерийских снаряда 30 мм, 5 ручных гранат и фрагмент минометной мины.

В итоге, КПВВ "Майорское" возобновил свою работу в 19:30.

Напоминаем, 21 июля в 6:45 в службу Национальной полиции поступило анонимное сообщение о заминировании КПВВ "Майорское". Затем появилось сообщение, что у КПВВ "Майорское" не нашли взрывоопасных предметов, пропуск людей был полностью возобновлен.

Позже Госпогранслужба сообщила, что около 12:10 группой разминирования ГСЧС в 150 метрах от контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" была обнаружена неразорвавшаяся 120-мм артиллерийская мина. Пропуск лиц был приостановлен.

По состоянию на 15:00 пиротехники обнаружили еще и артиллерийский снаряд 23 мм и фрагмент минометной мины, а на 16:15 найден еще один артиллерийский снаряд 30 мм.