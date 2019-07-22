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Понедельник, 22.07.2019

В Киевской области убили журналиста (Видео)

В воскресенье, 21 июля, в городе Славутич Киевской области группа людей напала на журналиста Юрия Булата, в результате чего он умер от полученных травм.  Нападавших было трое, передает РИА-М. Один из преступников применил в ходе нападения на журналиста ножи. В начале между мужчинами завязалась драка, в ходе которой один из злоумышленников достал нож и ударил им пострадавшего прямо в горло, перерезав сонную артерию. Правоохранителям удалось задержать двух нападавших. Место нахождения третьего убийцы - неизвестно. Детали преступления устанавливаются.
УНИАН
Фото: Твиттер
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Киевская область, Славутич, Журналист, Юрий Булат.
13:36 Сегодня Телеграф
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