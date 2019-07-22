В Киевской области убили журналиста (Видео)

В воскресенье, 21 июля, в городе Славутич Киевской области группа людей напала на журналиста Юрия Булата, в результате чего он умер от полученных травм. Нападавших было трое, передает РИА-М. Один из преступников применил в ходе нападения на журналиста ножи. В начале между мужчинами завязалась драка, в ходе которой один из злоумышленников достал нож и ударил им пострадавшего прямо в горло, перерезав сонную артерию. Правоохранителям удалось задержать двух нападавших. Место нахождения третьего убийцы - неизвестно. Детали преступления устанавливаются.