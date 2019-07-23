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Командующий ООС осмотрел Пески на фоне "режима тишины"
Командующий ООС осмотрел Пески на фоне "режима тишины"
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Командующий ООС осмотрел Пески на фоне "режима тишины"

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Командующий ООС осмотрел Пески на фоне "режима тишины"
09:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Командующий ООС Александр Сирский проверил боевые позиции в районе поселка Пески.

Во время поездки на украинские позиции в районе н.п.Пески (Донецкая обл.) командующий операции Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сирский встретился с командованием подразделений, контролирующих участок обороны в этом районе, а также пообщался с военнослужащими на опорных пунктах.

"Учитывая провозглашенный 21 июля "режим тишины", военнослужащие доложили, что с момента наступления обоюдного прекращения огня, враг не прибегал к обстрелам наших позиций", - сообщается на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Воины, которые выполняют боевые задачи на этом участке, отметили, что имели возможность воспользоваться конституционным правом и посетить избирательные участки для голосования на внеочередных парламентских выборах в Верховную Раду Украины 21 июля.

ООС: На Донбассе огонь не ведется

Ранее сообщалось, в оккупированный Донецк прибыли группы российских снайперов для уничтожения видеокамер наблюдения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые размещены на отдельных участках линии разграничения.

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Донбасс, Хлебное перемирие, ООС, Александр Сирский.
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