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На Сумщине обнаружили 60 боеприпасов времен Второй мировой войны

На Сумщине обнаружили 60 боеприпасов времен Второй мировой войны
16:18 Сегодня Телеграф Фото: Управление ГСЧС в Сумской области

Новости Украины: В Сумской области нашли и ликвидировали 60 боеприпасов времен Второй мировой войны, обнаруженных вблизи жилых домов.

В селе Колесниково, в Сумской области, пиротехники уничтожили 60 боеприпасов времен Второй мировой войны.

Об сообщает УНН со ссылкой на областное управление ГСЧС Украины. 

"22 июля группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС, проведены работы по обезвреживанию от устаревших взрывоопасных предметов территории вблизи села Колесниково Роменского района", - говорится в сообщении. 

В частности, на расстоянии 1,5 км от жилых домов пиротехники изъяли из земли 51 артснаряд калибром 77, 76, 45 мм и 11 минометных мин калибром 50 мм. времен Второй мировой войны. 

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Опасный арсенал специалисты вывезли в специально отведенное место и уничтожили путем подрыва.

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Сумская область, Боеприпасы, ГСЧС.
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