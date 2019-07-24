Боевики 24 июля не нарушали "режим тишины" на Донбассе

Новости Украины: Оккупанты Донбасса сегодня не нарушали установленный режим тишины.

Незаконные вооруженные формирования не обстреляли ни одного раза позиции Объединенных сил на востоке Украины с начала суток в среду, сообщается в сводке Минобороны, опубликованной на сайте ведомства.

"С начала текущих суток враг не нарушал запрет на использование любого вооружения. Наши военные придерживаются условий полного прекращения огня. Ситуация на линии соприкосновения находится под надежным контролем подразделений Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, с 00:01 21 июля вдоль всей линии разграничения в районе проведения ООС в Донецкой и Луганской областях был установлен "режим тишины", предусматривающий обоюдное прекращение ведения огня из всех видов вооружения. С начала перемирия боевики осуществили один обстрел – это произошло во вторник, 23 июля.