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Боевики нарушили "хлебное перемирие" обстрелами по Луганскому

Боевики нарушили "хлебное перемирие" обстрелами по Луганскому
13:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Противник в течение 10 минут вел прицельный обстрел из гранатометов и стрелкового оружия по позициям ВСУ возле Луганского.

Боевики на Донбассе во вторник утром обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия украинские позиции в районе н.п. Луганское, сообщает пресс-центр Минобороны Украины.

"Сегодня, 23 июля, враг один раз применял оружие по нашим позициям. С 08.50 по направлению от оккупированного села Нижнее Лозовое противник в течение 10 минут вел прицельный обстрел из гранатометов и стрелкового оружия по нашим защитникам н.п. Луганское", - сообщил представитель пресс-центра полковник Дмитрий Гуцуляк на брифинге во вторник днем.

По его словам, потерь среди украинских военных в результате вражеского обстрела нет.

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"Огонь наши военные не открывали, неукоснительно соблюдая всеобъемлющий "режим тишины", - подчеркнул Гуцуляк.

Ранее сообщалось, в оккупированный Донецк прибыли группы российских снайперов для уничтожения видеокамер наблюдения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые размещены на отдельных участках линии разграничения.

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Минобороны, Донбасс, ВСУ, Хлебное перемирие, ООС.
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