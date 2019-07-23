Боевики нарушили "хлебное перемирие" обстрелами по Луганскому

Боевики на Донбассе во вторник утром обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия украинские позиции в районе н.п. Луганское, сообщает пресс-центр Минобороны Украины.
"Сегодня, 23 июля, враг один раз применял оружие по нашим позициям. С 08.50 по направлению от оккупированного села Нижнее Лозовое противник в течение 10 минут вел прицельный обстрел из гранатометов и стрелкового оружия по нашим защитникам н.п. Луганское", - сообщил представитель пресс-центра полковник Дмитрий Гуцуляк на брифинге во вторник днем.
По его словам, потерь среди украинских военных в результате вражеского обстрела нет.
"Огонь наши военные не открывали, неукоснительно соблюдая всеобъемлющий "режим тишины", - подчеркнул Гуцуляк.
Ранее сообщалось, в оккупированный Донецк прибыли группы российских снайперов для уничтожения видеокамер наблюдения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые размещены на отдельных участках линии разграничения.