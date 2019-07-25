Волкер намерен сегодня посетить восток Украины

Новости Украины: Специальный представитель Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер сегодня намерен посетить восток Украины.

Об этом Волкер заявил 24 июля в Вене на пути в Украину, сообщили в Миссии США при ОБСЕ.

”Я попытаюсь поехать и посетить зону конфликта на востоке. То, что произошло с людьми там, это просто ужасная человеческая трагедия”, - заявил Волкер.

По его словам, гуманитарная ситуация на Донбассе не получила достаточного внимания. Волкер считает, что ситуация на Донбассе является одним из худших конфликтов в Европе после окончания Второй мировой войны, и хуже войны на Балканах в 1990-х годах.

По его убеждению, украинские граждане нуждаются в большей поддержке.