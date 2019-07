Волкер раскритиковал указ Путина о паспортах России в ОРДЛО

Упрощение выдачи российских паспортов гражданам Украины противоречит духу Минских договоренностей, заявил в четверг спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

Об этом Волкер написал в Твиттере в четверг.

"Россия должна исполнять Минские договоренности. Упрощение (выдачи - Ред.) российских паспортов гражданам Украины идет вразрез с духом Минских договоренностей и ставит под угрозу усилия по восстановлению мира для граждан Украины", - сказано в сообщении.

Russia needs to fulfill its Minsk obligations. Expediting Russian passports for Ukrainian citizens flies in the face in the spirit of the Minsk agreements and puts at risk efforts to bring peace to the citizens of Ukraine.

— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 18 июля 2019 г.