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Волкер раскритиковал указ Путина о паспортах России в ОРДЛО

Волкер раскритиковал указ Путина о паспортах России в ОРДЛО
00:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Волкер подчеркивает, что упрощение выдачи российских паспортов украинским гражданам идет вразрез с Минскими договоренностями.

Упрощение выдачи российских паспортов гражданам Украины противоречит духу Минских договоренностей, заявил в четверг спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

Об этом Волкер написал в Твиттере в четверг.

"Россия должна исполнять Минские договоренности. Упрощение (выдачи - Ред.) российских паспортов гражданам Украины идет вразрез с духом Минских договоренностей и ставит под угрозу усилия по восстановлению мира для граждан Украины", - сказано в сообщении.

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Как сообщалось, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке".

Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях ОРДЛО.

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Россия, ОРДЛО, Курт Волкер, Паспортизация Донбасса.
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