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В СБУ сообщили, что оснований для задержания российских моряков танкера NEYMA не было

В СБУ сообщили, что оснований для задержания российских моряков танкера NEYMA не было
20:30 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Экипаж танкера, находившийся на борту, не нарушал нормы Морского права и законы Украины.

Экипаж танкера NEYMA не нарушал нормы Морского права и законы Украины, оснований для задержания российских моряков не было – СБУ

Следственные действия не зафиксировали нарушений Морского права и законов Украины со стороны экипажа задержанного в четверг российского танкера NEYMA, поэтому оснований для задержания моряков не было, сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

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"Во время проведения следственных действий установлено, что экипаж танкера, находившийся на борту, не нарушал нормы Морского права и законы Украины, поэтому оснований для их задержания установлено не было. Соблюдая украинские законы, не нарушая права и свободы российских моряков, последним предоставлена беспрепятственная возможность возвращения домой, к своим семьям", - сообщили в пресс-центре СБУ.

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СБУ, Танкер, Танкер NEYMA.
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