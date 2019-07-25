В РФ заявили, что моряки с задержанного в Украине российского танкера едут домой

Новости Украины: Экипаж задержанного в Украине судна отправляется домой, судно остается в Измаиле, сообщил пресс-атташе посольства РФ в Киеве Денис Голенко.

"Удалось подтвердить информацию о том, что экипаж по решению судовладельца отправляется домой, само судно пока остается в Измаиле", - сказал Голенко.

Ранее издание Strana.ua в четверг со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины сообщило, что "моряков, которых сегодня задержали на российском танкере, отпустили на свободу... При этом с российских моряков взяли обязательство являться на допросы по вызову следователя". "Что чисто юридически не мешает им выехать из Украины - по делу моряки проходят как свидетели. Следовательно, никаких ограничений на передвижение не имеют", - говорилось в материале издания.

В четверг Служба безопасности Украины задержала российский танкер Neyma, который, по версии СБУ, блокировал малые бронированные артиллерийские корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" ВМС Украины в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Готовится ходатайство в суд о его аресте. Следствие установило, что российские владельцы после инцидента в Керченском проливе изменили название танкера Neyma на Nika Spirit.