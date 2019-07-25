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Полиция Киева открыла дело по факту событий возле здания ГБР 25 июля

Полиция Киева открыла дело по факту событий возле здания ГБР 25 июля
22:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: В отделе коммуникаций полиции Киева сообщили о начале уголовного производства по факту событий возле здания Государственного бюро расследований, которые произошли после допроса пятого президента Украины Петра Порошенко.

"Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают всех участников инцидента", – сказано в сообщении в четверг вечером.

Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Как сообщалось, четверо неизвестных мужчин пытались напасть на Порошенко, когда тот вышел после допроса в ГБР, затем они скрылись. Мужчины пытались подбежать к машине Порошенко, его охранник отбил нападавшего зонтом, а тот в ответ распылил слезоточивый газ.

Под зданием ГБР после допроса Порошенко произошли столкновения (Видео)

После этого в инцидент вмешалась полиция, и злоумышленники скрылись.

Порошенко успел сесть в автомобиль и не пострадал в результате инцидента.

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Киев, Петр Порошенко, Нацполиция, Полиция Киева.
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