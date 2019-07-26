Боевики продолжают нарушать "хлебное перемирие"

Новости Украины: Оккупанты нарушили "хлебное перемирие", один военнослужащий ранен.

От начала суток режим устойчивого прекращения огня был дважды нарушен со стороны оккупантов.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"От начала текущих суток Вооруженные Силы Украины придерживались устойчивого режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили бессрочный запрет на использование любого оружия. Противник открывал огонь по украинским защитникам из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил: неподалеку Причепиловки по направлению Желобка – из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения. За минувшие сутки обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.