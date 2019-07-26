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Скоро откроют стеклянные секции пешеходного моста в Киев

Скоро откроют стеклянные секции пешеходного моста в Киев
01:14 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины: Огражденные стеклянные секции пешеходного моста в Киеве вскоре откроют.

Стеклянные секции пешеходно-велосипедного моста над Владимирским спуском в Киеве, которые сейчас ограждены, откроют через 10 дней.

Об этом заявил столичный мэр Виталий Кличко в эфире Радио Свобода.

«Там меняется конструкция стекла для того, чтобы его не били, для того, чтобы оно было полностью бронированным. Потому что случаи были, когда вандалы били пленку, которая сверху защищает это стекло, и люди не понимали, это пленка или стекло повреждено. Больше такого не будет», - пояснил Кличко.

Напоминаем, пешеходно-велосипедный мост, соединяющий два туристических маршрута - парк «Владимирская горка» и парк «Крещатый», был открыт в этом году 25 мая в рамках празднования Дня Киева. Мост построен из бетона и стекла, его длина составляет почти 212 метров. Стоимость строительства моста - 275 млн грн.

На следующий день после открытия моста появились трещины на защитном слое стеклопленки на некоторых фрагментах стеклянного пола, основное закаленное стекло не пострадало. Главная версия - акт вандализма, поврежденные элементы быстро заменили.

Мост в Киеве может получить бронированное стекло

По факту порчи стекла на пешеходном мосту полиция Киева начала уголовное производство по ч. 1 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

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Виталий Кличко, Киев, Мост.
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