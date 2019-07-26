Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Пятница, 26.07.2019
Ельченко: ОДКБ - это инструмент политики России
Ельченко: ОДКБ - это инструмент политики России
Ветеран “Азова” объяснил, почему напал на автомобиль Порошенка (Видео)
Ветеран “Азова” объяснил, почему напал на автомобиль Порошенка (Видео)
Зидан рассказал о будущем Лунина
Зидан рассказал о будущем Лунина
Фотошопер от Бога: прикольные "работы" веселого блогера Peeje T
Фотошопер от Бога: прикольные "работы" веселого блогера Peeje T

На Донетчине более двух третей жителей заключили декларации с врачами

На Донетчине более двух третей жителей заключили декларации с врачами
06:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Донецкая ОГА: На Донетчине в системе eHealth зарегистрировано 1 316 965 деклараций между пациентом и врачом.

69% жителей контролируемой правительством территории Донецкой области подписали декларации с врачами.

Об этом шла речь на заседании коллегии Донецкой облгосадминистрации, на котором рассмотрели состояние внедрения медицинской реформы, сообщили в пресс-службе ОГА.

«По состоянию на 15 июля 2019 года в электронной системе eHealth зарегистрировано 1 316 965 деклараций между пациентом и врачом, что составляет 69% населения территории Донецкой области, подконтрольной украинской власти», - прозвучало на заседании.

В 2020 году для украинцев заработает программа медицинских гарантий

Отмечено, что в рамках реформирования первичного уровня оказания медицинской помощи, в 2017 году все 33 учреждения здравоохранения первичного уровня изменили организационно-правовую форму (реорганизованы в коммунальные некоммерческие предприятия). Они заключили прямые договоры с Национальной службой здоровья Украины и начали реализацию основного принципа медицинской реформы «деньги идут за пациентом» путем подписания деклараций относительно свободного выбора врача в системе eHealth.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донецк, ОГА, Врач, Декларация.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кличко отреагировал на намерение Зеленского уволить его с должности мэра Киева
02 Гороскоп на завтра, 26 июля 2019: все знаки Зодиака
03 Зеленский провел телефонную беседу с Трампом
04 Дженнифер Лопес отметила свой юбилей: с такими фото трудно поверить, что ей 50
05 В "Голосе" заявили о кибератаке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Иран провел запуск баллистической ракеты
Иран провел запуск баллистической ракеты
В Грузии вышедшие из берегов реки затопили ГЭС
В Грузии вышедшие из берегов реки затопили ГЭС
В Афганистане авиаударом было уничтожено 50 боевиков
В Афганистане авиаударом было уничтожено 50 боевиков
Рецепт дня: картофель по-венгерски
Рецепт дня: картофель по-венгерски
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь