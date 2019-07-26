На Донетчине более двух третей жителей заключили декларации с врачами

Новости Украины: Донецкая ОГА: На Донетчине в системе eHealth зарегистрировано 1 316 965 деклараций между пациентом и врачом.

69% жителей контролируемой правительством территории Донецкой области подписали декларации с врачами.

Об этом шла речь на заседании коллегии Донецкой облгосадминистрации, на котором рассмотрели состояние внедрения медицинской реформы, сообщили в пресс-службе ОГА.

«По состоянию на 15 июля 2019 года в электронной системе eHealth зарегистрировано 1 316 965 деклараций между пациентом и врачом, что составляет 69% населения территории Донецкой области, подконтрольной украинской власти», - прозвучало на заседании.

Отмечено, что в рамках реформирования первичного уровня оказания медицинской помощи, в 2017 году все 33 учреждения здравоохранения первичного уровня изменили организационно-правовую форму (реорганизованы в коммунальные некоммерческие предприятия). Они заключили прямые договоры с Национальной службой здоровья Украины и начали реализацию основного принципа медицинской реформы «деньги идут за пациентом» путем подписания деклараций относительно свободного выбора врача в системе eHealth.