Суд подтвердил, что земля в нацпарке Киева была отдана под застройку незаконно

Новости Украины: Верховный Суд признал, передачу Киевсоветом земли под застройку нацпарка незаконной.

Верховный Суд подтвердил, что Киевсовет незаконно передала застройщику земельный участок в урочище Бычок в пределах НПП “Голосеевский”.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов.

"Верховный Суд оставил без изменений постановление Северного апелляционного хозяйственного суда, который ранее удовлетворил иск Национального природного парка “Голосеевский” о признании недействительным решения Киевского городского совета о передаче в аренду обществу “Авеста-Буд” земельного участка на Столичном шоссе (урочище Бычок, участок 1) в Голосеевском районе г. Киева для строительства офисных комплексов с гостиницами, заведениями общественного питания, помещениями торгово-развлекательного назначения и паркингами, с созданием и благоустройством парков отдыха, скверов, детских площадок, с дальнейшими их эксплуатацией и обслуживанием", - говорится в сообщении.

Как отмечается, НПП "Голосеевский" решением хозяйственного суда первой инстанции было отказано в иске о признании незаконным решения Киевсовета о внесении изменений в договор аренды земельного участка, заключенного между советом и ООО "Авеста-Буд".

Не соглашаясь с принятым решением, прокуратура Киева и НПП "Голосеевский" обратились с апелляционными жалобами, в которых просили отменить решение суда первой инстанции и удовлетворить иск в связи с тем, что спорный участок входит в состав парка “Голосеевский” и отнесен в установленном законом порядке к территории природно-заповедного фонда.

Постановлением Верховного Суда от 25 июля 2019 года (в пользу НПП “Голосеевский”) оставлено без изменений постановление Северного апелляционного хозяйственного суда о признании недействительным решения Киевского городского совета.