Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Пятница, 26.07.2019
Ельченко: ОДКБ - это инструмент политики России
Ельченко: ОДКБ - это инструмент политики России
Ветеран “Азова” объяснил, почему напал на автомобиль Порошенка (Видео)
Ветеран “Азова” объяснил, почему напал на автомобиль Порошенка (Видео)
Зидан рассказал о будущем Лунина
Зидан рассказал о будущем Лунина
Фотошопер от Бога: прикольные "работы" веселого блогера Peeje T
Фотошопер от Бога: прикольные "работы" веселого блогера Peeje T

Суд подтвердил, что земля в нацпарке Киева была отдана под застройку незаконно

Суд подтвердил, что земля в нацпарке Киева была отдана под застройку незаконно
06:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины: Верховный Суд признал, передачу Киевсоветом земли под застройку нацпарка незаконной.

Верховный Суд подтвердил, что Киевсовет незаконно передала застройщику земельный участок в урочище Бычок в пределах НПП “Голосеевский”.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов.

"Верховный Суд оставил без изменений постановление Северного апелляционного хозяйственного суда, который ранее удовлетворил иск Национального природного парка “Голосеевский” о признании недействительным решения Киевского городского совета о передаче в аренду обществу “Авеста-Буд” земельного участка на Столичном шоссе (урочище Бычок, участок 1) в Голосеевском районе г. Киева для строительства офисных комплексов с гостиницами, заведениями общественного питания, помещениями торгово-развлекательного назначения и паркингами, с созданием и благоустройством парков отдыха, скверов, детских площадок, с дальнейшими их эксплуатацией и обслуживанием", - говорится в сообщении.

Как отмечается, НПП "Голосеевский" решением хозяйственного суда первой инстанции было отказано в иске о признании незаконным решения Киевсовета о внесении изменений в договор аренды земельного участка, заключенного между советом и ООО "Авеста-Буд".

Не соглашаясь с принятым решением, прокуратура Киева и НПП "Голосеевский" обратились с апелляционными жалобами, в которых просили отменить решение суда первой инстанции и удовлетворить иск в связи с тем, что спорный участок входит в состав парка “Голосеевский” и отнесен в установленном законом порядке к территории природно-заповедного фонда.

Дело политзаключенного Павла Гриба: Верховный суд РФ признал приговор "законным"

Постановлением Верховного Суда от 25 июля 2019 года (в пользу НПП “Голосеевский”) оставлено без изменений постановление Северного апелляционного хозяйственного суда о признании недействительным решения Киевского городского совета.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Застройка, Киевсовет, Верховный суд, Нацпарк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кличко отреагировал на намерение Зеленского уволить его с должности мэра Киева
02 Гороскоп на завтра, 26 июля 2019: все знаки Зодиака
03 Зеленский провел телефонную беседу с Трампом
04 Дженнифер Лопес отметила свой юбилей: с такими фото трудно поверить, что ей 50
05 В "Голосе" заявили о кибератаке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Иран провел запуск баллистической ракеты
Иран провел запуск баллистической ракеты
В Грузии вышедшие из берегов реки затопили ГЭС
В Грузии вышедшие из берегов реки затопили ГЭС
В Афганистане авиаударом было уничтожено 50 боевиков
В Афганистане авиаударом было уничтожено 50 боевиков
Рецепт дня: картофель по-венгерски
Рецепт дня: картофель по-венгерски
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь