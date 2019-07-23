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Дело политзаключенного Павла Гриба: Верховный суд РФ признал приговор "законным"

Дело политзаключенного Павла Гриба: Верховный суд РФ признал приговор "законным"
17:23 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Адвокат политзаключенного заявила, что Павла Гриба пытали, вынудив дать признательные показания.

Военная коллегия Верховного суда РФ признала "законным" вердикт Северо-Кавказского окружного военного суда украинскому политзаключённому Павлу Грибу, осужденному в России к шести годам колонии общего режима.

Соответствующее решение вынесла тройка российских судей. "Решение Северо-Кавказского окружного военного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу без удовлетворения", - сказал один из судей.

Павла не доставили в зал суда, он принимал участие в процессе по видеосвязи из СИЗО-4 в Ростове-на-Дону. На протяжении всего заседания Павел не снимал медицинскую маску с лица. В ходе заседания он общался с судом на украинском языке через переводчика, однако из-за плохого качества связи судьям переводили только часть слов.

Павел подчеркнул, что не признает "вину" и что его осудили безосновательно. "Я не согласен с приговором", - подчеркнул Гриб. Выступая с последним словом, он заявил, что, как и другие политические узники, не собирается сдаваться. "Рабів у рай не пускають. Слава Україні!", - завершил Павел выступление.

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Поддержать Гриба прибыли дипломаты из стран Евросоюза, консул Украины, а также несколько москвичей, открыто выступающих против российского военного вторжения в Украину.

Адвокат Марина Дубровина подчеркнула, что решение незаконно, необосновано и принято на основании признательных показаний, которые были выбиты из Павла под пытками и от которых он позже отказался. Она сообщила, что позже Гриб указал, что к нему применялось физическое воздействие лицами, похитившими его 24 августа 2017 года в Гомеле. "Гриб также заявил о применении к нему насилия и содержании в спортзале УФСБ РФ по Смоленской области в городе Ярцево 25 августа 2017 года", - сказала адвокат. Дубровина сообщила, что Гриба после похищения вывезли на территорию РФ и после пересечения границы избили в лесу.

"При похищении его душили и избивали. К нему также применяли физическую силу после того, как его передали другим сотрудникам", - сказала она. Адвокат подчеркнула, что в здании УФСБ РФ Павла сутки удерживали без воды и еды в спортзале прикованным к шведской стенке или 32-килограммовой гире. "Ему угрожали и пытались подвешивать вверх ногами на шведской стенке", - подчеркнула Дубровина и добавила, что таким образом следователи вынудили признать свою вину.

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Напомним, что о задержании Гриба стало известно 28 августа 2017 года, когда об этом заявил его отец, тогдашний член общественного совета Государственной пограничной службы Украины.

По словам отца, 24 августа 19-летний юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с Татьяной Ершовой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка должна была приехать на встречу из России. Позже стало известно, что украинца держат в СИЗО в Краснодаре. Российские следователи обвиняли его в якобы подготовке теракта на школьной линейке в Сочи.

У Павла тяжелое врожденное заболевание - портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение. Власти России не допускает украинских врачей к Павлу в СИЗО. 22 марта 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил украинца к шести годам колонии общего режима по обвинению в якобы "пособничестве терроризму".

1 июля Павлу исполнился 21 год.

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Верховный Суд РФ, Политзаключенный, Политические преследования, Павел Гриб.
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