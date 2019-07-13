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МИД Украины вновь потребовал от РФ освободить Сенцова

МИД Украины вновь потребовал от РФ освободить Сенцова
23:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: МИД Украины призвал к освобождению политзаключенного Олега Сенцова, в День его рождения.

Незаконно осужденному в России режиссеру Олегу Сенцову исполнилось 43 года, МИД Украины вновь потребовал освободить его.

"Сегодня украинский кинорежиссер Олег Сенцов отмечает 43 день рождения. Он находится в российской тюрьме уже 6 лет, незаконно задержан и осужден. Мы поддерживаем Олега, повторяем требование освободить его", – говорится в сообщении МИД Украины в Твиттер.

Кроме того, посольство США в Украине приветствовало мужество Сенцова. "Сегодня наши мысли вместе с Олегом Сенцовым, который проводит свой день рождения в заключении в России. Мы приветствуем мужество и решительность Сенцова и присоединяемся к народу Украины, призывая Россию немедленно освободить всех украинских политзаключенных", - говорится в аккаунте посольства в Твиттер.

Напоминаем, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества. Сенцов вину не признал, все обвинения отрицает.

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14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, незаконно удерживаемых в РФ. Во время голодовки медицинский персонал колонии поддерживал его жизнь питательными смесями. Сенцов заявил о прекращении голодовки с 6 октября из-за угрозы начала принудительного кормления. При этом режиссер считает, что цель голодовки не достигнута.

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Россия, РФ, МИД Украины, Олег Сенцов, Политзаключенный.
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