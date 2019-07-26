Полозов: Дальнейшее задержание моряков работает против российских властей

Новости Украины: Адвокат Николай Полозов выразил надежду на возвращение украинских моряков после задержания российского танкера.

Задержание российского танкера в Измаиле не должно повлиять на процесс освобождения арестованных в РФ украинских моряков.

Об этом Deutsche Welle рассказал адвокат пленных моряков Николай Полозов.

На вопрос "Повлияет ли задержание российского танкера на переговоры об освобождении украинских моряков?" Полозов ответил: "Надеюсь, что нет. Ведь освобождение украинцев - требование Международного трибунала по морским делам, и выполнение этого решения остается важным для России. Я видел заявления МИД РФ о том, что он озабочен возможным арестом членов экипажа танкера, но, насколько я понимаю из сообщений, никого не арестовали".

Как подчеркнул Полозов, судьба моряков должна быть решена конкретно в рамках приказа трибунала - незамедлительно.

"Дальнейшее задержание моряков, на мой взгляд, работает против российских властей и может стать поводом для обсуждения на Западе дальнейших санкций", - добавил адвокат.

Как сообщалось, 24 июля 2019 года в порт Измаил под флагом РФ зашел танкер Nika Spirit, который, по данным международной информационной системы Equasis, идентифицирован как танкер Neyma, блокировавший Керченский пролив в ноябре 2018 года. Такие незаконные действия содействовали насильственной, с применением оружия, остановке и захвату пограничниками ФСБ РФ украинских военных кораблей вместе с 24 членами экипажа.

В четверг, 25 июля, СБУ совместно с Военной прокуратурой задержали танкер Neyma. Следствие установило, что российские владельцы изменили его название на Nika Spirit. Украина, как правовое государство, разрешила его экипажу вернуться домой.