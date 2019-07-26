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Береговая охрана РФ била лучом зеленого цвета по украинским катерам

Береговая охрана РФ била лучом зеленого цвета по украинским катерам
09:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: В водах Азовского моря украинскими пограничниками зафиксированы провокационные действия со стороны кораблей Береговой охраны ФСБ РФ.

В пресс-центре штаба операции Объединенных сил сообщили о фиксации в вечернее время на протяжении двух суток провокационных действий со стороны кораблей Береговой охраны ФСБ РФ.

"В течение двух суток, примерно в одинаковые временные периоды, после 21.00, в Мариупольском районе Азовского моря тактические группы катеров Мариупольского отряда морской охраны из состава Объединенных сил наблюдают необычное явление. С направления, где распознан один из кораблей Береговой охраны ФСБ РФ, который держится на определенном расстоянии, с наступлением темноты, происходит осветление катеров Морской охраны Госпогранслужбы Украины лучом зеленого цвета", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук в пятницу утром.

Украинские военные отметили, что сеансы освещения продолжаются по несколько минут.

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"Вреда здоровью экипажей и выхода из строя технических средств после воздействия луча не зафиксировано. Однако, принимая во внимание, что подобные явления имели место на линии разграничения на суше, приняты соответствующие меры по защите жизни и здоровья персонала", – сказано в сообщении.

По данному факту сообщено в территориальные подразделения военной прокуратуры, Национальной полиции и СБУ.

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Азовское море, СБУ, Госпогранслужба, ФСБ РФ, Морская охрана, ООС, Береговая охрана ФСБ РФ.
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