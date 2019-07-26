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В зоне ООС с полуночи сохраняется тишина
13:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Минобороны сообщило об отсутствии обстрелов со стороны боевиков на Донбассе с начала текущих суток.

Незаконные вооруженные формирования не нарушали режим прекращения огня в пятницу с начала суток, говорится в сводке, опубликованной на официальном сайте Министерства обороны Украины.

"С начала текущих суток нарушений "режима тишины" со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано. Подразделения Объединенных сил, по-прежнему неуклонно выполняют взятые обязательства по обоюдному прекращения ведения огня из всех видов вооружения", - говорится в сообщении.

При этом в Минобороны отметили, что подразделения Объединенных сил находятся готовы к любым провокационным действиям со стороны незаконных вооруженных формирований на линии боевого соприкосновения.

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Как сообщалось, с 00:01 21 июля вдоль всей линии разграничения в районе проведения ООС в Донецкой и Луганской областях был установлен "режим тишины", предусматривающий обоюдное прекращение ведения огня из всех видов вооружения. С начала перемирия боевики осуществили два обстрела: во вторник, 23 июля, и в четверг, 25 июля.

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Минобороны, Донбасс, Режим «Тишины», ООС.
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