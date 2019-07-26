СБУ удалось разоблачить механизм нелегальных автобусных рейсов в ОРЛО

Служба безопасности Украины блокировала механизм нелегальных автобусных рейсов из Одессы через территорию России на временно оккупированные территории Луганской области и в обратном направлении.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Установлено, что транспортный маршрут пролегал через территорию РФ на временно оккупированную территорию Луганской области. Пересечение государственной границы осуществлялось во временно неподконтрольных украинской власти пунктах пропуска. Кроме того, к противоправной деятельности дельцы привлекли двух жителей Харькова в качестве «диспетчеров» автобусных рейсов.
Во время санкционированных следственных действий в жилье фигурантов производства правоохранители обнаружили документацию и другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.
В настоящее время следователи СБУ объявили двум злоумышленникам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, и решением суда они арестованы.
Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконной деятельности, добавили в пресс-центре.