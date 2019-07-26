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СБУ удалось разоблачить механизм нелегальных автобусных рейсов в ОРЛО

СБУ удалось разоблачить механизм нелегальных автобусных рейсов в ОРЛО
21:14 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины: Служба безопасности Украины блокировала механизм нелегальных автобусных рейсов из Одессы в Луганск.

Служба безопасности Украины блокировала механизм нелегальных автобусных рейсов из Одессы через территорию России на временно оккупированные территории Луганской области и в обратном направлении.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что транспортный маршрут пролегал через территорию РФ на временно оккупированную территорию Луганской области. Пересечение государственной границы осуществлялось во временно неподконтрольных украинской власти пунктах пропуска. Кроме того, к противоправной деятельности дельцы привлекли двух жителей Харькова в качестве «диспетчеров» автобусных рейсов.

Во время санкционированных следственных действий в жилье фигурантов производства правоохранители обнаружили документацию и другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

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В настоящее время следователи СБУ объявили двум злоумышленникам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, и решением суда они арестованы.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконной деятельности, добавили в пресс-центре.

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Одесса, СБУ, ОРЛО.
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