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Суд взял под домашний арест подозреваемых в попытке рейдерского захвата

Суд взял под домашний арест подозреваемых в попытке рейдерского захвата
23:31 Пт, 26 Июль 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Харьковский суд взял под ночной домашний арест подозреваемых в попытке рейдерского захвата сельхозпредприятия "Маяк".

Киевский районный суд г.Харькова в пятницу избрал меры пресечения подозреваемым в попытке рейдерского захвата сельхозпредприятия "Маяк" в с.Губщина Валковского района Харьковской области.

"45 подозреваемым суд определил меру пресечения в виде ночного домашнего ареста, а еще одному – круглосуточный", - сказали в пресс-службе прокуратуры Харьковской области в пятницу.

Как сообщалось, попытка захватить сельхозпредприятие "Маяк" произошла 23 июля около 23:00, но была пресечена правоохранителями.

Полиция задержала 46 человек, среди которых – граждане Российской Федерации и жители временно оккупированных территорий. У задержанных были обнаружены и изъяты 3 дымовые шашки, 4 газовых баллончика, 3 фонарики-шокера, охотничий, раскладной, а также кухонные ножи и тому подобное.

Всем задержанным объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.15 ч.1 ст.294, ч.3 ст.15 ч.2 ст.27 ч.2 ст.206-2 (покушение на участие в массовых беспорядках, покушение на соучастие в незаконном завладении имуществом предприятия) Уголовного кодекса Украины.

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По заявлению руководителя указанного сельхозпредприятия в ЕРДР также внесены сведения о совершении мошенничества и подделке документов с целью незаконного завладения имуществом (ч.4 ст.190, ч.4 ст.358 Уголовного кодекса Украины).

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Суд, Харьковщина, Рейдерский захват, Маяк, Сельхозпредприятие.
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