Больница Евпатории не проводит операции под общим наркозом из-за нехватки врачей

Новости Украины: В связи с нехваткой врачей в городской больнице Евпатории перестали проводить операции под общим наркозом.

В оккупированном Крыму администрация Евпаторийской городской больницы уже больше недели не проводит плановые хирургические операции под общим наркозом из-за острой нехватки врачей.

Об этом сообщает официальный сайт Евпаторийской городской больницы.

"Администрация ГБУЗ РК "Евпаторийская городская больница" уведомляет, что в связи с острой нехваткой врачей по специальности "анестезиология и реанимация" администрация вынуждена временно прекратить оказание плановой хирургической помощи в виде плановых оперативных вмешательств под общим обезболиванием", - говорится в сообщении медучреждения от 15 июля.

В сообщении уточняется, что в обычном режиме в Евпаторийской горбольнице будет проводиться лишь оказание экстренной и неотложной хирургической помощи.

На момент публикации сообщений о возобновлении плановых операций под общим наркозом на сайте не было.