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Ривне затопило из-за сильного ливня (Фото)

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Ривне затопило из-за сильного ливня (Фото)
04:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ГСЧС

Новости Украины: Из-за сильного дождя в Ривне затоплено множество улиц.

В Ривне после ливня, который прошел в пятницу, спасатели с помощью спецтехники вытащили с подтопленных улиц 43 автомобиля.

Об этом сообщается на сайте ГСЧС.

"Ривненские спасатели активно помогают гражданам преодолевать последствия сильного ливня, который прошел сегодня в Ривне. В настоящее время вытащены с подтопленных улиц при помощи спецтехники ГСЧС 43 автомобиля", - говорится в сообщении.

Кроме того, продолжаются работы по откачке воды из подвалов админзданий. В частности спасатели в первую очередь помогают и работают в родильном доме, больницах, поликлиниках, областном архиве, музее и библиотеке.

"Оперативно-диспетчерская служба ГУ ГСЧС в Ривненской области в круглосуточном режиме мониторит ситуацию с подтоплением и отвечает на телефонные звонки граждан", - добавили в сообщении.

По состоянию на 20:25 спасатели откачали воду из 38 частных домовладений граждан и 17-ти административных и общественных зданий.

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К оказанию помощи привлечены 11 пожарных автоцистерн, 10 мотопомп и более 50 спасателей.

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Ливень, Дождь, Потоп, Ривнэ, ГСЧС.
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