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В Одессе стало возможно быстро зарядить любой электрокар

В Одессе стало возможно быстро зарядить любой электрокар
05:01 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: В Одессе появились точки быстрой зарядки электрокаров.

Три зарядные станции общей мощностью 94 кВт, способные одновременно заряжать пять электромобилей, открылись в Одессе.

Станции установлены по адресу ул. Раскидайловская, 3, сообщает корреспондент Укринформа.

Первая станция заряжает авто постоянным током мощностью 50 кВт и имеет разъем CHAdeMO. Это позволяет зарядить популярный автомобиль Nissan Leaf за 30 минут.

Вторая станция (EFС AC-32MSB) переменного тока мощностью 22 кВт, имеет разъем Type2 (Mennekes) и заряжает автомобиль Renault ZOE за 50 минут.

Электрозарядки могут стать обязательными на всех АЗС Украины

 Третья станция (EFС AC-32J2M1SB) переменного тока имеет два порта Type1 (J1772) и один порт Type2 (Mennekes), и может заряжать одновременно три автомобиля мощностью до 7 кВт. Для примера, тот же Nissan Leaf будет заряжаться 3 часа.

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Одесса, Зарядка, Электрокар.
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